Ponte entre Maranhão e Tocantins desaba enquanto vereador faz vídeo denunciando situação

Na tarde deste domingo, 22, a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que conecta os estados de Tocantins e Maranhão, desabou no exato momento em que o vereador Elias Junior (Republicanos), do município de Aguiarnópolis (TO), gravava um vídeo denunciando as más condições do equipamento. O momento exato do colapso foi capturado pelas câmeras do parlamentar, que utilizava a gravação para chamar atenção às demandas locais de infraestrutura.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as informações iniciais apontam que três caminhões estavam sobre a ponte no momento do colapso. Uma pessoa foi encontrada morta, e outras duas foram socorridas e encaminhadas a um hospital da região. O estado de saúde das vítimas não foi divulgado.

O governador de Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), afirmou que já está em contato com o prefeito de Aguiarnópolis, Wanderly Leite, e com o ministro dos Transportes, Renan Filho, para decretar estado de emergência na região. Em comunicado nas redes sociais, Barbosa lamentou a tragédia e informou que esforços estão sendo concentrados no resgate e assistência às vítimas. Carlos Brandão, governador do Maranhão, também se pronunciou, destacando que acionou o Ministério da Integração e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) para articular medidas emergenciais e garantir o fluxo provisório na travessia sobre o rio Tocantins.