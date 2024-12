Carro com ministro do TST cai de ponte em Goiás

O acidente aconteceu na tarde do último sábado, 21. Ele estava a caminho de Brasília viajando com a esposa e a cunhada. Os três foram resgatados e levados conscientes para o hospital em Rio Verde (GO)

O ministro do Tribunal Superior do Trabalho (TST), Amaury Rodrigues Pinto Júnior sofreu um acidente automobilístico na tarde do último sábado, 21. O carro do magistrado caiu de uma ponte sobre o rio Bom Sucesso, localizado no km 429 da BR-060, em Rio Verde, no estado de Goiás, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O ministro do TST estava acompanhado da mulher e da cunhada. Eles estavam a caminho de Brasília. De acordo com a PRF, ele perdeu o controle do carro. Os três foram resgatados conscientes e foram encaminhados a um hospital do município de Rio Verde.