Tragédia em MG: casal de influencers morre em acidente; filho de 8 anos sobrevive

O casal viajava com o filho Pedro , de oito anos, que sobreviveu ao desastre e está sob a guarda do pai biológico. O acidente, de grandes proporções, ocorreu após o veículo sair da pista e pegar fogo, deixando a maioria das vítimas presas e carbonizadas.

O grave acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um carro de passeio na cidade de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, deixou ao menos 41 mortos no último sábado, 21. Entre as vítimas estão Karine Boldrini , 37, e a esposa, Milena Britto , 23, conhecidas nas redes sociais por compartilharem momentos da rotina familiar.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. Nas redes sociais, amigos, familiares e seguidores lamentaram a morte de Karine e Milena, que eram conhecidas por compartilhar conteúdos sobre viagens, maternidade e relacionamento.

Na véspera da viagem, o casal compartilhou um vídeo no TikTok mostrando os preparativos. Karine filmava Milena enquanto ela preparava farofa para a viagem, que duraria 24 horas, e mostrava também os lanches e petiscos que haviam separado para o filho.

Elas mantinham um perfil de casal no Instagram, onde, assim como no TikTok, compartilhavam um pouco de sua rotina. No entanto, ao contrário da rede de vídeos, o perfil no Instagram tinha poucos seguidores, cerca de 700.