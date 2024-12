Designer morre após incêndio atingir apartamento em Itapipoca, no Ceará

Vítima tinha 35 anos e era designer de moda em Itapipoca, no interior do Ceará / Crédito: Reprodução/CBMCE

Um designer identificado como Adylon Soares Benevides, 35, morreu após um incêndio atingir o apartamento em que morava na manhã deste domingo, 22, em Itapipoca, a 136,55 quilômetros de Fortaleza. O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado e, ao chegar no local, uma pessoa relatou ter visto a vítima pedindo socorro pela janela. No apartamento, as chamas já tinham se debelado e o homem foi encontrado sem sinais de vida.