MG: mortes na BR-116 sobem para 41; corpos chegam ao IML de BH

O acidente envolvendo um ônibus, uma carreta e um veículo de passeio ocorreu na madrugada deste sábado, 21 / Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/ Divulgação

Os corpos das vítimas do acidente na BR-116, no município de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, na madrugada desse sábado, 21, chegaram ao Instituto Médico Legal de Belo Horizonte neste domingo, 22. As autoridades informaram ainda que pelo menos 41 pessoas morreram. A transferência para outra cidade ocorreu devido ao maior aparato tecnológico e de estrutura da capital mineira para realizar exames e as identificações.

O acidente ocorreu entre as comunidades de Lajinha e Liberdade, no km 285 da BR-116. Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, a colisão entre os veículos aconteceu por volta das 3h30min da madrugada.

A carreta que se envolveu na colisão transportava pedras de granito, que podem ter sido a causa da tragédia. Acidente em Teófilo Otoni: sobe número de mortes; motorista segue foragido No início da noite desse sábado, 21, a Empresa de Transportes Macaubense (Emtram), responsável pelo ônibus, chegou a divulgar o nome de 39 vítimas que teriam falecido na tragédia. Porém, as informações foram atualizadas em coletiva de imprensa que reuniu membros do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e outras autoridades, na manhã deste domingo, 22, e o número subiu para 41.

O motorista da carreta fugiu do local após o acidente, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com apuração da entidade, ele pode ter fugido para o Espírito Santo. Os advogados da empresa informaram que ele se apresentará às autoridades. A Emtram, em divulgação de informações preliminares, disse por meio de nota que “o ônibus estava com sua revisão em dia e pneus novos”. A empresa também informou que estavam no transporte coletivo 44 passageiros e o motorista. Em comunicado, destaca que “atua em conformidade com as normas regulatórias da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e tem como compromisso a segurança e bem-estar dos seus passageiros”.

Colisão tripla na BR-116: como aconteceu o acidente? A colisão aconteceu em Lajinha, distrito do município Teófilo Otoni. O acidente envolveu três veículos, sendo um ônibus, onde estava a maioria das vítimas, um veículode passeio e uma carreta. O coletivo saiu de São Paulo e seguia com destino para Elísio Medrado, na Bahia. Segundo a PRF, uma pedra de granito pode ter se soltado da carreta e atingido o ônibus, no momento em que os veículos se cruzaram na rodovia. A pedra teria acertado o ônibus, que explodiu logo em seguida.