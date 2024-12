Empresa de ônibus envolvido em colisão no Interior de MG diz desconhecer as causas do acidente

O acidente envolvendo os veículos ocorreu na madrugada deste sábado, 21 / Crédito: Corpo de Bombeiros de Minas Gerais/ Divulgação

A empresa responsável pelo ônibus envolvido no acidente rodoviário que ocorreu na madrugada deste sábado, 21, e deixou pelo menos 38 mortos no Interior de Minas Gerais, a Emtran, se manifestou em relação ao ocorrido e afirmou ainda desconhecer as causas por trás do acidente. Em comunicado publicado pelo jorna "O Globo", a companhia também lamentou o acidente e se solidarizou com as vítimas e familiares, afirmando que estaria à disposição das autoridades.

"A empresa se solidariza com as vítimas e seus familiares e informa que está empenhando máximo esforço para auxiliar as pessoas envolvidas e seus familiares, oferecendo e providenciando todo o apoio necessário, inclusive acompanhamento psicológico. Informa, ainda, que a EMTRAM está colaborando com as autoridades para a averiguação das causas do acidente, ainda desconhecidas", diz nota.

Na madrugada deste sábado, 21, um ônibus da Emtram tombou na estrada, após o estouro de um de seus pneus, e se chocou de frente contra uma carreta. Um carro, que vinha atrás do ônibus, também se envolveu no acidente. O acidente ocorreu na BR-116 em Teófilo Otoni. O ônibus vinha de São Paulo com destino a Vitória da Conquista (BA).