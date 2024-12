Internado após dores abdominais, Gusttavo Lima mantém agenda de shows

Gusttavo Lima foi internado após sentir dores abdominais / Crédito: AUGUSTO ALBUQUERQUE/DIVULGAÇÃO

O cantor Gusttavo Lima segue internado após sentir dores abdominais no último sábado, 21. O quadro de saúde do sertanejo foi o motivo do cancelamento da apresentação no festival Villa Mix, em São Paulo, também marcado para o mesmo dia. Porém, mesmo internado, a assessoria de Gusttavo afirmou que a agenda de shows está mantida. A informação é do portal Splash. O artista tem um show confirmado em Fortaleza no pré-Réveillon do Marina Park, que está marcado para o dia 30 deste mês.