Soldiers Nutrition: Justiça de SP arquiva inquérito contra empresa

Relembre o caso a seguir e entenda o motivo do arquivamento do inquérito policial.

“Em nenhum momento, os produtos apreendidos nos estabelecimentos de terceiros passaram por perícia técnica especializada no âmbito do inquérito, ou seja, não existe qualquer laudo que questione a qualidade ou segurança dos produtos da Soldiers”, destacou o comunicado.

Motivo da investigação não teria sido “devidamente explicado”

Já durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na fábrica da Soldiers, os policiais confiscaram celulares, computadores e o equipamento da nutricionista. Produtos fabricados pela Soldiers não foram apreendidos, portanto, a investigação não estava relacionada à qualidade ou manipulação dos produtos da fábrica.

“Sobre o envolvimento de seu nome no inquérito conduzido pela 3ª Delegacia de Fraudes Financeiras e Econômicas do Deic de São Paulo, é importante esclarecer que o motivo da investigação não foi devidamente explicado pela polícia, tanto que este foi um dos motivos para o MP/SP solicitar o arquivamento do caso”, acrescenta a nota.

A investigação policial, portanto, não teria informado de forma concreta as possíveis infrações penais que seriam objeto do inquérito, segundo o MP/SP. Com o arquivamento do inquérito, a Justiça também determinou a restituição de todos os bens apreendidos.