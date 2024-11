Soldiers Nutrition: empresa é investigada e tem creatina apreendida

A polícia de São Paulo apura possível falsidade ideológica e crime contra as relações de consumo. 30 toneladas do suplemento devido a irregularidades. Entenda o caso

Nessa quinta-feira, 28, polícia informou que objetivo da investigação é apurar também crimes de falsificação ideológica, associação criminosa e lavagem de dinheiro . As informações são da CNN Brasil.

A Polícia Civil de São Paulo fechou dois locais associados à empresa de creatina Soldiers Nutrition. Foram apreendidas cerca de 30 toneladas do suplemento devido a irregularidades, cuja apuração aguarda a conclusão dos laudos.

Soldiers Nutrition e a operação da Polícia Civil

A operação policial realizada no dia 5 de novembro resultou na apreensão de toneladas de suplementos alimentares, enviados para a perícia. Atualmente a polícia continua à espera da conclusão do laudo dos produtos.

Conforme divulgado pela Folha de S. Paulo, os dois locais usados por fornecedores da Soldiers para guardar e manusear produtos foram interditados devido à ausência de documentação autorizando a produção e contrato com funcionários.

Outras acusações

As investigações são realizadas pela 3ª Delegacia de Investigações Gerais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DIG - Deic). A polícia apura possível falsidade ideológica e crime contra as relações de consumo.