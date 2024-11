Sete marcas de café estão impróprias ao consumo, lista governo; veja quais

As apreensões de lotes de cafés impróprios fazem parte do Programa Nacional de Prevenção e Combate à Fraude e Clandestinidade em Produtos de Origem Vegetal (PNFraude). Veja a lista de marcas impróprias para o consumo.

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) divulgou nessa terça-feira, 26, uma relação de marcas e lotes de cafés considerados inadequados para o consumo. No total, sete marcas foram desclassificadas por conterem impurezas e matérias estranhas.

O Ministério orienta os consumidores que adquiriram esses produtos a interromper o consumo e solicitar a substituição conforme o Código de Defesa do Consumidor.

Cafés impróprios para o consumo: o que havia nos lotes?

Nas marcas citadas acima foram detectadas presença de matérias estranhas e impurezas acima do limite permitido na Portaria 570/2022, que estabelece o padrão oficial de classificação do café torrado.

Matérias estranhas são detritos de qualquer natureza, sem relação com o café, tais como grãos ou sementes de outras espécies vegetais, areia, pedras ou torrões. Já as impurezas são elementos provenientes do cafeeiro como cascas e paus.

O recolhimento dos lotes visa diminuir a ocorrência de fraudes e a promover a regularidade de estabelecimentos produtores de produtos de origem vegetal.