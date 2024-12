Homens armados invadem shopping, causam tiroteio e assaltam joalheria

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram correria no shopping localizado em Manaus; polícia prendeu um dos envolvidos no assalto à joalheria

Um grupo armado invadiu um shopping em Manaus (AM) e assaltou uma joalheria no local. A ação criminosa ocorreu na manhã desse sábado, 14.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram as lojas do shopping fechando, com correria de clientes e funcionários. Parte do tiroteio também foi registrada em vídeo.

A polícia informou que não é possível determinar quantas pessoas participaram da ação. Um dos criminosos, um homem de 34 anos, foi preso. Ele tinha dois mandados de prisão em aberto por assaltos similares ao desse sábado.

Com o homem, foram apreendidas duas armas e parte do material roubado. Os outros suspeitos fugiram em um veículo Gol branco e seguem foragidos.