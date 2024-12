Funcionários da UPA onde paciente morreu no RJ serão demitidos

Em nota, cuja íntegra está no final desta reportagem, a Secretaria declarou que uma sindicância foi aberta para apurar os fatos com rigor. As imagens das câmeras de segurança e os registros nos prontuários serão analisados.

Todos os profissionais que estavam no plantão da UPA da Cidade de Deus, na noite de ontem, serão demitidos, responderão sindicância e serão denunciados nos seus respectivos conselhos de classe. É inadmissível não perceberem a gravidade do caso. @Saude_Rio

O Secretário Municipal de Saúde, Daniel Soranz, afirmou que “é inadmissível não perceberem a gravidade do caso”. Em uma publicação no X (antigo Twitter), o secretário reiterou a decisão de demitir toda a equipe de plantão e denunciá-la aos conselhos de classe. Veja a postagem a seguir:

Sobre o caso do homem que morreu na UPA Defendo o SUS sempre, mas o comportamento dos atendentes de UPA é sempre debochado e te tratam como se vc tivesse fazendo drama e nem tivesse doente. Te olham com cara de desdém. É institucional o comportamento. Deu nisso.

A morte de José Augusto gerou indignação e mobilizou comentários nas redes sociais sobre a situação das unidades de saúde pública. Internautas cobraram melhorias no atendimento e maior celeridade na apuração do caso.

A SMS reiterou o compromisso com a apuração dos fatos e a implementação de medidas para garantir atendimento digno e eficaz nas unidades de saúde do município. A UPA da Cidade de Deus é uma das principais unidades de pronto atendimento da região e atende centenas de pacientes diariamente.

Veja, na íntegra, a nota da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro

"A coordenação da UPA Cidade de Deus abriu uma sindicância e irá utilizar as imagens e registros nos prontuários para apurar o caso rigorosamente. Segundo relatos iniciais dos profissionais, tudo aconteceu muito rápido, o paciente estava lúcido e entrou andando na unidade, acompanhado por uma pessoa que informou não poder permanecer no local. Dados do sistema mostram que a classificação de risco foi feita às 20h30 e, poucos minutos depois, foi acionada a equipe médica devido ao paciente encontrar-se desacordado. Ele foi levado à Sala Vermelha para atendimento, mas infelizmente não resistiu e foi constatada a parada cardiorrespiratória. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para apurar a causa do óbito. A direção da unidade lamenta profundamente o ocorrido."