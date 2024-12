Família recusa sepultamento de mulher por crer em profecia em MG

Uma família recusou-se a sepultar uma mulher de 57 anos, após sua morte na madrugada da última quinta-feira, 12, em Santa Maria do Salto, no estado de Minas Gerais. O mais curioso neste caso é que o motivo da recusa do sepultamento seria a crença na ressurreição.

