Justiça de Pernambuco arquiva investigação contra Gusttavo Lima por lavagem de dinheiro

Gusttavo Lima foi suspeito de lavagem de dinheiro em esteira de investigações que envolvem empresas de apostas online. Justiça de Pernambuco decidiu pelo arquivamento da investigação sobre o cantor / Crédito: AUGUSTO ALBUQUERQUE/DIVULGAÇÃO

A investigação contra o cantor Gusttavo Lima e a empresa de apostas eletrônicas Vai de Bet por lavagem de dinheiro foi arquivada. A decisão foi da Procuradoria Geral da República. A investigação era parte da operação Integration.

O parecer da chefia do Ministério Público de Pernambuco (MP-PE) acontece após uma sequência de discordâncias entre a juíza do caso, Andréa Calado da Cruz, da 12ª Vara Criminal do Recife, e os promotores do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público pernambucano, que analisam as investigações da Polícia Civil.



Após os promotores pedirem o arquivamento da investigação, a magistrada optou por encaminhar o inquérito para a Procuradoria Geral de Justiça. Para ela, a complexidade das transações financeiras e as conexões entre as partes investigadas demandavam a continuidade da apuração.



Norma Mendonça de Galvão Carvalho, subprocuradora de Justiça do MP-PE, que assinou a decisão, seguiu o entendimento anterior do órgão e pediu, outra vez, o arquivamento dessa parte do processo.

Quanto à Esportes da Sorte, do empresário Darwin Henrique Filho, a decisão da Procuradoria foi por dar continuidade às investigações por lavagem de dinheiro.

Gusttavo Lima, Vai de Bet e Esportes da Sorte: o que está sendo investigado? No entendimento do MP, reforçado pela decisão da Procuradoria, não há correlação entre os valores da Esportes da Sorte, que continua investigada, e os da empresa Vai de Bet. O único envolvimento entre as duas empresas, pelo menos até agora, é a venda da aeronave que pertencia a Gusttavo Lima ao dono da Esportes da Sorte e posteriormente à Vai de Bet.



“Para a deflagração da ação penal é necessário que se faça presente a justa causa, definida pela doutrina e pela jurisprudência, como a existência de indícios mínimos de autoria e prova da materialidade delitiva”, apontou a subprocuradora-geral Norma Carvalho no texto da decisão.

Na decisão, a subprocuradora também mencionou que o Ministério Público aguarda a quebra de sigilo da Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos, responsável pela intermediação dos pagamentos das empresas Esportes da Sorte e Vai de Bet.

“Devem ser continuadas as investigações em relação a Darwin Henrique da Silva Filho, suas empresas, e a Zelu Brasil Facilitadora de Pagamentos, por existirem fortes indícios de práticas de atividades empresariais ilícitas, ratificando a necessidade de vinda definitiva aos autos de todas as diligências requisitadas, com o relatório resultante das quebras de sigilos bancário e fiscal”, diz o texto.



Apesar de não verificar indícios de envolvimento entre as duas empresas de aposta, a subprocuradora recomendou o envio da documentação da operação Integration ao Ministério Público do estado da Paraíba.

De acordo com o Ministério Público de Pernambuco, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou atividades suspeitas entre as duas empresas. No entanto, como a sede da Vai de Bet é localizada na Paraíba, as investigações devem ser realizadas pelo ministério público do próprio estado.

Em nota, a Vai de Bet afirmou que a decisão reforça a confiança da empresa na Justiça. "Desde o princípio, víamos a fragilidade das acusações e falhas graves que foram cometidas, e por isso agora recebemos esse parecer com muita alegria e muita confiança na Justiça."