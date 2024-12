Jovem morre após tropeçar e cair mais de 20 andares: o que se sabe e o que falta saber

Aos 22 anos, Caroline de Oliveira caiu de um prédio com cerca de 25 andares em Balneário Camboriú e não resistiu aos ferimentos / Crédito: Reprodução/ Instagram @angelicafutsal88

Caroline de Oliveira, de 22 anos, gravava um vídeo quando morreu no último domingo, 8 de dezembro. A jogadora de futsal e de futebol caiu de um prédio com cerca de 25 andares em Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina. Em nota, a Guarda Municipal de Balneário Camboriú (GMBC) informou que a ocorrência é tratada como um acidente.

O incidente aconteceu por volta das 22 horas no heliponto do Edifício Império do Sol, na Avenida Atlântica, principal via da cidade turística. A Polícia Civil investiga o caso.

O que aconteceu? Carol e o irmão faziam vídeos no heliponto do edifício na noite do domingo, 8. Em imagens registradas por ele em um vídeo "selfie" é possível ver que ela anda pelo heliponto do edifício com o celular em mãos e o olhar fixo na tela. Sem perceber, Carol caminha em direção à beira do prédio, tropeça e cai. A Guarda Municipal da cidade afirmou que "trata-se de um acidente, pois há um vídeo em que o jovem [irmão] que estava com a vítima, captura o momento em que esta tropeça e cai".

Quando os bombeiros chegaram, ela já estava sem sinais vitais. As informações são do g1 Santa Catarina. Qual foi a altura da queda? O Corpo de Bombeiros Militar informou que a jovem caiu de uma altura aproximada de 25 andares. A Polícia Civil não confirmou a altura da queda. Polícia investiga a queda? Sim. Um inquérito policial foi aberto. Segundo Vicente Soares, delegado responsável pelo caso, testemunhas serão ouvidas nos próximos dias.

Ao chegarem no local da queda, Carol já estava morta, disse a corporação. O corpo e o local foram isolados e preservados para análise da Polícia Científica. Além do Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil e IML ficaram responsáveis pela perícia. Carol Oliveira: "Tinha muitos amigos e todo mundo gostava dela" Carol participava de um projeto de futsal e futebol de Itapema, cidade vizinha a Balneário Camboriú, e trabalhava como monitora de atletas no município. "A tristeza é profunda, mas alegria que compartilhamos é uma luz que sempre brilhará. Para sempre lembrada. Para sempre querida por todos", escreveu o projeto de futsal.

Ela jogava de atacante no futebol e na posição de pivô no futsal e era treinada por Angélica Solidade. "Tinha muitos amigos e todo mundo gostava dela. Onde chegava, todo mundo gostava dela. Inclusive as crianças que ela cuidava no ônibus, as atletas pequenas e mais velhas", disse a treinadora ao g1 SC. Segundo a treinadora, Carol morava desde pequena em Itapema e era bastante conhecida no bairro Morretes. Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte da jovem.