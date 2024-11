Conheça história da estudante que precisou retirar 10 kg de mama após caso raro de gigantomastia

A estudante de pedagogia foi diagnosticada com gigantomastia , condição rara que provoca o aumento excessivo do tecido mamário, e tem usado as redes sociais para relatar o caso e alertar os internautas sobre a condição.

A cirurgia, que teve custo de R$ 40 mil , foi financiada por meio de doações . Durante o procedimento, foi utilizada a "Técnica de Torek". A abordagem envolve a remoção do volume excessivo de tecido mamário com a desconexão da aréola e do mamilo, que são posteriormente reimplantados.

A estudante, agora em recuperação, aguarda os resultados de outros exames para descobrir a origem do problema e saber se as mamas podem voltar a crescer. Em sua conta do Instagram , Thaynara mostra seu processo pós-cirúrgico e tem investido na produção de conteúdo diário sobre sua rotina e seu quadro clínico.

Antes de apresentar o quadro de gigantomastia, Thaynara usava roupas no tamanho médio, mas logo precisou recorrer a roupas sob medida já que mesmo os maiores tamanhos disponíveis no mercado não serviam. Ela também relatou ser alvo de olhares e comentários nas ruas.

"Comecei a me preocupar depois que todo mundo começou a me olhar e apontar", afirmou, destacando o impacto emocional que a situação teve em sua vida.

Melhor exercício para baixar pressão alta é revelado por estudo; VEJA

Diante do quadro, a estudante resolveu procurar ajuda médica. Em sua primeira consulta, conforme relembra, o mastologista cogitou a possibilidade de câncer, o que a levou a realizar uma série de exames.

No entanto, até o momento não foi possível identificar uma causa específica para o crescimento excessivo de seus seios.

Entenda o que é a gigantomastia, como funciona o diagnóstico e o tratamento



A gigantomastia é uma condição onde a mulher se encontra incomodada por ter as mamas muito volumosas, é o que explica Adriana Afonso, cirurgiã plástica de Fortaleza, Ceará.

“Muitas mulheres consideram as mamas grandes, mas esse nome gigante, são aquelas mamas muito volumosas. É complicado dizer a quantidade, porque para uma moça magra, que pesa ali 40 quilos, para ela, de repente, uma mama de um certo tamanho já seja um quadro de gigantomastia”, afirma a médica.

A médica afirma que não tem procedimento preventivo. “É uma questão do desenvolvimento genético. O controle do peso para as mulheres maduras ajudaria a não evoluir uma mama grande para uma situação de uma gigantomastia.”, alerta Adriana Afonso.

Entre os fatores que podem desencadear a gigantomastia estão a obesidade, distúrbios hormonais, diabetes, problemas endócrinos, uso de medicamentos específicos, entre outros.

Sobre as garantias do Estado sobre cirurgias específicas, como a da gigantomastia, a integrante da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) explica que em Fortaleza existem hospitais com serviço de cirurgia plástica.

Adriana cita alguns: “Instituto Doutor José Frota (IJF), o Hospital Geral de Fortaleza (HGF), o Hospital Universitário Walter Cantídio.”

“No caso de mulheres que se sentem incomodadas com essa condição e desejam reduzir suas mamas, elas podem pedir no Sistema Único de Saúde (SUS) um encaminhamento no programa”, explica a médica. Mesmo que não garantido, o procedimento pode ser aprovado e realizado no sistema público de saúde.

Como o caso de Thaynara era considerado extremo, a jovem optou pelo procedimento de forma particular, o que somente foi possível diante de uma rede de solidariedade e doações.

Confira notícias relacionadas