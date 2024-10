Cearense com Parkinson realiza vaquinha para custear cirurgia em Fortaleza

Pedreiro descobriu doença após sentir tremores na mão esquerda Crédito: Reprodução/Acervo Pessoal

A princípio a família relutou em buscar ajuda médica, achando que os sinistros poderiam ser resultado de estresse no trabalho. Com o tempo, os tremores que antes eram restritos aos dedos, se espalharam para a mão inteira, dificultando até tarefas simples, como abotoar uma camisa. A doença, ainda não identificada, passou a prejudicar Josival nos locais onde conseguia trabalho, já que devido aos tremores, não conseguia exercer as funções como antes. “Continuou esse tremor. Foi passando, empurrando com a barriga, até que passou para a mão inteira. Mesmo assim, a gente não foi ao médico ainda. Foi ficando pior. Até abotoar o botão da camisa dele estava difícil. Aí a gente percebeu que não estava nada bem”, conta Andresa Silva, 30, esposa de Josival.

Três anos se passaram até que ele buscasse ajuda médica para o caso. Após passar por uma série de exames, Josival recebeu o diagnóstico de Parkinson. A esta altura, o pedreiro já havia retornado à cidade natal para ficar próximo de parentes, já que a doença estava prejudicando a sua rotina na cidade. Devido à pouca idade de Josival à época, 37 anos, o médico levantou a hipótese de uma tendência familiar para o mal, o que foi posteriormente comprovado após a identificação de um outro caso de Parkinson na família, que acometeu um primo de Josival. Busca por cirurgia Após o diagnóstico, feito em meados de 2019, Josival passou a usar medicamentos para auxiliar no controle do Parkinson, como o Levodopa, remédio comumente aplicado no tratamento da enfermidade. Entretanto, após anos de uso, a composição foi perdendo o efeito sob o corpo de Josival, que passava a ter cada vez mais sintomas.

Diante disso, a família buscou ajuda em novas consultas com cirurgiões, que recomendaram um procedimento cirúrgico chamado Estimulação Cerebral Profunda. A intervenção consiste na instalação de eletrodos em uma parte central do cérebro, que ajudam a conter os sintomas de Parkinson, como os tremores. Por lidar com uma região sensível e essencial ao corpo humano, o procedimento é realizado apenas por especialistas da área e possui um custo elevado. Sem condições de arcar sozinhos com os valores da operação, a família de Josival optou por abrir a vaquinha online. O dinheiro será utilizado para a realização de exames necessários antes da cirurgia, período de recuperação após o procedimento, além do próprio custeio da operação.

A intenção da família é que a operação seja realizada em Fortaleza, com um renomado médico do ramo. A primeira consulta para a instalação será realizada no próximo 21 de novembro, entretanto, não há uma data prevista para o fim da vaquinha, apenas um valor a ser atingido. “É um procedimento que não é todo neurocirurgião que faz. Precisa de aparelhos muito bons e muito caros, por isso o valor alto. Às vezes a pessoa pode se assustar, mas não são todos os médicos que fazem. É algo bem minucioso”, conta Andresa. Criada há cinco dias, a vaquinha já arrecadou cerca de R$ 1,5 mil, valor que corresponde a 1% do total necessário para a operação. Para participar das contribuições, basta acessar o link disponibilizado pela família. As doações também podem ser feitas via pix, através da chave [email protected].



Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo A doença de Parkinson é apontada por diversas instituições voltadas ao estudo da saúde como a segunda doença neurodegenerativa mais comum no mundo, atrás apenas no Alzheimer. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), 1% da população mundial acima dos 65 anos sofre é acometida pela enfermidade. No Brasil, este número é estimado de 100 a 200 casos a cada 100 mil habitantes com mais de 40 anos, segundo dados da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec). Veja principais sintomas da doença de Parkinson: