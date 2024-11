Melhor exercício para baixar pressão alta é revelado por estudo; veja

O Tai Chi , uma arte marcial chinesa conhecida por seus movimentos lentos e deliberados, surgiu como um concorrente surpreendente no mundo do condicionamento físico e da saúde cardiovascular.

Em um estudo clínico publicado no JAMA Network Open, pesquisadores observaram os efeitos do Tai Chi em comparação com os exercícios aeróbicos moderados nos níveis de pressão arterial.

O estudo envolveu 342 indivíduos de 18 a 65 anos com pré-hipertensão, uma condição caracterizada por pressão arterial ligeiramente elevada.

Durante o ensaio, que durou de julho de 2019 a janeiro de 2022, os participantes foram monitorados de perto para avaliar o impacto de seus respectivos regimes de exercícios.