Uber muda carros e regras para Black e Comfort em 2025; veja veículos aptos

A atualização nas categorias da empresa entrará em vigor em janeiro, assim como mudanças nas datas limite de fabricação dos veículos aceitos no serviço

No aplicativo, os usuários têm diferentes opções de serviços, que, de acordo com o valor pago, podem aumentar a qualidade das viagens. O Uber Black é o mais vantajoso para os usuários do app e, com a atualização, os carros desta categoria terão uma nova data mínima de fabricação aceita de acordo com cada município onde há o serviço .

Para aqueles que optarem pelo Uber Comfort, com veículos mais cômodos em relação ao Uber X, a empresa também divulgou a lista de carros elegíveis, além das exigências nas condições físicas, como ter ar-condicionado, quatro portas e pelo menos cinco lugares .

Os carros terão exigências quanto a presença de ar-condicionado e de quatro portas, assim como as cores permitidas: preto, chumbo, prata, cinza, azul marinho, marrom e branco.

Em relação aos motoristas do Uber Black, eles precisarão ter a média de avaliação pelos passageiros de, no mínimo, 4,85 estrelas e mais de 100 viagens em outra categoria do aplicativo.

Mudanças para Uber Comfort para 2025

Na opção de mais conforto da Uber foram retirados o Renault Sandero e Hyundai HB20, modelos recorrentes no aplicativo.

Assim como na opção Black, essa exige ar-condicionado e quatro portas no carro e cinco lugares. A diferença está na avaliação do motorista: 4,85 nas cidades de Brasília, Caxias do Sul, Curitiba, Joinville, Londrina e Porto Alegre; e 4,80 para o restante dos municípios.