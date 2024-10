Fastback e Pulse serão primeiros híbridos da Fiat

Modelos já são os mais produzidos no Brasil. Este foi um dos critérios de escolha da montadora

Com lançamento previsto para este mês de novembro, os modelos da italiana inauguram a tecnologia batizada de "Hybrid".

A Stellantis divulgou que os primeiros híbridos-flex concebidos e produzidos no Brasil serão da marca Fiat, com o Fastback e Pulse.



"A Fiat é a marca reconhecida por revolucionar e democratizar tecnologias acessíveis no Brasil. Para isso, escolhemos iniciar em um importante segmento, com nossos SUVs mais desejados, o Pulse e o Fastback, que serão responsáveis por impulsionar essa revolução", afirma Alexandre Aquino, vice-presidente da Fiat para a América do Sul.

Veja mais imagens do modelo