Vovó Uber ganha internet ao compartilhar rotina com humor nas redes sociais

Contando sempre com seu bom humor, ela dá dicas de como enfrentar os desafios do dia a dia. Confira

Além de compartilhar dicas sobre a profissão, a motorista dá conselhos aos “netinhos”

Os mais de 45 mil “netinhos”, como carinhosamente são chamados os seus seguidores, interagem em seus vídeos com comentários de agradecimentos e elogios.

“Muitas pessoas me agradecem e me pedem conselhos. Da mesma forma que eu ajudo, eles também me ajudam, me fazem companhia e trazem conhecimento. É uma troca mutua”, conta.