Brasileiro visita todos os países do mundo em tempo recorde, gasta R$ 750 mil e entra para o Guinness Book

Nascido e criado na periferia de Osasco , na Grande São Paulo, Robson foi reconhecido como recordista pelo Guinness na última sexta-feira, 20 de outubro. Ao todo, o brasileiro gastou cerca de R$ 750 mil para visitar todas as nações da Terra.

Um brasileiro se tornou a pessoas que mais rápido visitou todos os países do mundo . Robson Jesus entrou para o livro dos recordes, o Guinness World , após ter conhecido todos os 196 países reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) em pouco mais de 2 anos de viagem direta, voltando para o Brasil apenas no fim do roteiro.

Hoje com 35 anos de idade, Robson cresceu na periferia de Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo . Em entrevista ao portal Só Notícia Boa, ele conta que sempre quis "andar pelo mundo" e que a realização do sonho foi um ato de " superação ".

A estabilidade financeira só veio quando o brasileiro, aos 28 anos de idade, assumiu um cargo de gerência no Hospital das Clínicas de Universidade São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina . A partir de então, a realização do sonho de conhecer o mundo foi começando a ser construída.

Filho de mãe solteira, Robson ingressou no mercado de trabalho ainda jovem e passou a conciliar diversos empregos , e em diversas áreas de atuação, como forma de aumentar a renda . Além da ocupação, ele dividia o tempo com os estudos. Em 2014 graduou-se em Administração de Empresas e, em 2018, Gestão de Projetos.

Sonhos realizados durante a volta a mundo: Robson viu pessoalmente a aurora boreal



Por meio do perfil no Instagram @onegovailonge, Robson compartilhou momentos vividos em cada um dos países visitados. Em publicação feita no dia 19 de fevereiro de 2024, o viajante narra aquilo que sempre foi um dos maiores desejos da vida: ver a aurora boreal.

Durante a viagem, Robson realizou um dos seus maiores sonhos: ver a aurora boreal. O feito se deu no norte da Noruega, na cidade de Tromso. Crédito: Reprodução/Instagram

No texto divulgado no Instgram, Robson conta que se hospedou na cidade de Tromso, na Noruega e que o frio de 16º abaixo de zero "queimava", mas a "emoção de ver o fenômeno [aurora boreal] foi maior que qualquer frio".