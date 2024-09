Dirigível contratado pelo São Paulo cai em Osasco e deixa feridos

O dirigível que realizava uma ação para o São Paulo, com frases de apoio para o duelo decisivo da Libertadores, caiu em Osasco nesta quarta-feira, 25. Não houve vítimas fatais, mas o piloto e um passageiro tiveram ferimentos leves durante a queda por cima de casas na rua Sarah Veloso, no bairro Veloso.

Três pessoas estavam no dirigível no momento da queda, que atingiu residências e postes elétricos no bairro Veloso. Um passageiro teve ferimentos leves e precisou de atendimento pelo Samu. A retirada do ‘balão’ ocorreu após a chegada do Corpo de Bombeiros, por volta das 12h05, com auxílio de quatro viaturas.

A assessoria do São Paulo esclareceu que o dirigível pertence à empresa contratada para uma ação especial para o jogo desta quarta-feira e havia saído de Carapicuíba. O Tricolor recebe o Botafogo no Morumbis, às 21h30min, para buscar vaga na semifinal da Libertadores.