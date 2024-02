Terraplanista brasileiro viaja até a Noruega e descobre que a Terra é redonda

Leandro Batista queria comprovar a Terra plana, mas após viajar à Noruega, ele entendeu que o planeta é redondo. Crédito: Reprodução/Instagram LeoBatista

O youtuber brasileiro Leandro Batista se tornou conhecido por ser um dos mais ávidos defensores da terraplanismo. Questionador de evidências e estudos científicos, ele arrecadou mais de R$ 17 mil para custear uma viagem até a Noruega, onde presenciaria o sol da meia-noite e, assim, comprovaria de vez que o planeta Terra é plano, e não redondo. Lá, ele pôde presenciar o sol da meia-noite, mas o tiro saiu pela culatra. O observação do fenômeno foi determinante para que Leandro passasse a questionar a concepção terraplanista. A experiência foi compartilhada pelo próprio youtuber em entrevista ao geofísico Sérgio Sacani do canal "Ciência Sem Fim", em janeiro de 2024. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A conversa de quase 3 horas de duração rendeu mais de 260 mil visualizações no YouTube e repercutiu nas redes sociais. Mas qual a relação entre a Terra plana e o sol da meia-noite com a vida de Leandro?

O que é o 'terraplanismo', teoria defendida por Leandro Batista? O terraplanismo é uma ideia antiga e teoria da conspiração que afirma que o planeta Terra tem o formato chato, em forma de disco, contrariando o modelo esférico. O conceito da Terra plana já era bastante difundido em civilizações antigas, como a Grécia pré-socrática (entre os séculos 7 e 5 antes de Cristo). Nesta mesma época, o matemático e filósofo grego Pitágoras começou a difundir a ideia de que o nosso planeta tem formato esférico. A partir de descrições da Bíblia Sagrada, Samuel Rowbotham idealizou um modelo de Terra plana com o sol e a lua dentro de um domo, onde está a atmosfera. Crédito: Reprodução/Adobe Stock Por sua vez, terraplanismo contemporâneo surgiu a partir de conceitos do escritor inglês Samuel Rowbotham, com o livro A Terra não é um globo, em 1849. Na obra, Rowbotham afirma que o planeta Terra tem a forma de disco, com toda a atmosfera presa em um domo onde circulam o sol e a lua. Tal modelo se utiliza de passagens presentes na Bíblia Sagrada como forma de corroborar a tese. Para a BBC, o jornalista científico Carlos Orsi contou que algumas passagens bíblicas dão a ideia de que a terra é plana. Porém, os textos sagrados do cristianismo não afirmam em nenhum momento que o planeta tem tal formato. Leandro passou a defender o terraplanismo graças a vídeos na internet Em entrevista ao divulgador científico Sérgio Sacani Sérgio Sacani é geofísico formado pela Universidade de São Paulo e tem mestrado e doutorados pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).



Ele é apresentador dos canais no YouTube "Ciência Sem Fim" e "Space Today", onde realiza a divulgação de assuntos relacionados à ciência, educação, tecnologia e astronomia. , do canal "Ciência Sem Fim", no dia 25 de janeiro, Leandro relata que o primeiro contato com a teoria da Terra plana se deu no final de 2015, através de um vídeo no YouTube.

Play

Ele destaca que na época, vídeos de teor conspiracionista e de desinformação científica eram recomendados em sequência pela plataforma, sem qualquer filtro ou aviso. Leandro ainda conta que no material, as pessoas propagavam a teoria da Terra plana se alicerçavam em narrativas bíblicas e afirmavam que agências espaciais e governos do mundo inteiro mentiam acerca do formato do planeta. No canal do YouTube, "Inteligência Natural", Leandro Batista publicou cerca de 3 mil vídeos defendendo o terraplanismo. Crédito: Reprodução/ Instagram LeoBatista A partir de então, e seguindo a mesma linha dos vídeos já existentes, Leandro começou a produzir conteúdo em seu próprio canal no YouTube, chamado "Inteligência Natural". Até a data de fechamento desta matéria, o canal abriga mais de 1.850 vídeos, com a grande maioria sendo de conteúdos em defesa ao terraplanismo. Em determinado momento de sua escalada no terraplanismo, Leandro tomou conhecimento do sol da meia-noite. A partir de estudos sobre o assunto, o brasileiro entendeu que nos modelos de Terra plana, seria impossível ocorrer este fenômeno astronômico.

LEIA MAIS | Para 11 milhões de brasileiros, a Terra é plana, diz Datafolha O que é e como acontece sol da meia-noite, o evento astronômico que fez com que Leandro Batista passasse a questionar o terraplanismo?

O sol da meia-noite é um fenômeno natural onde o astro-rei fica visível durante as 24 horas do dia. Ele acontece em regiões localizadas ao norte do Círculo Polar Ártico e ao sul do Círculo Polar Antártico. Este evento ocorre graças à inclinação do eixo de rotação terrestre Linha reta imaginária que cruza o centro da Terra, em torno da qual este planeta gira.



Atualmente, este eixo apresenta inclinação de 23 graus. Este fator, aliado com o movimento da Terra ao redor do sol, geram as quatro estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. , que também é um dos fatores que causam as quatro estações do ano. Devido à esta inclinação, ocorrem duas manifestações naturais chamadas de "solstício" e "equinócio". Durante os solstícios O solstício é como se denomina os períodos do ano em que um hemisfério da Terra recebe mais raios solares do que o outro.



Eles começam nos dias 20 de junho e 21 de dezembro. No hemisfério sul (onde o Brasil está quase inteiramente localizado), nestas datas começam o inverno e o verão respectivamente.



Já no hemisfério norte, ocorre o contrário. O verão se dá em junho e o inverno em dezembro.



Nestas épocas do ano, nas regiões onde é verão, os dias são mais longos do que as noites. Já onde ocorre o inverno, há mais horas de escuridão do que de luz solar. , um hemisfério da Terra recebe mais luz do que o outro, ocasionando o inverno e o verão. Já nos equinócios A palavra "equinócio" vem do latim que significa "noite igual ao dia". Os equinócios começam em 20 de março e 22 de setembro. Na metade sul do planeta, onde está o Brasil, o outono e a primavera começam nestas datas respectivamente.



Na metade norte da Terra, ocorre o inverso. A primavera começa em março e o outono em setembro.



Durante estas épocas, dias e noites têm a mesma duração, com 12 horas cada. , ambas as metades do planeta recebem a mesma quantidade de luz do sol, criando, assim, a primavera e o outono.