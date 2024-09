Gusttavo Lima volta a fazer show depois de ter prisão revogada e fala em honestidade

Durante show no Pará, nessa sexta-feira, 27, o artista cantou seu principais hits e falou que estava sendo acusado injustamente

Após ter a prisão revogada, o cantor e compositor Gusttavo Lima se apresentou em show em Marabá, no sudoeste paraense, nessa sexta-feira, 27. Na ocasião, ele falou sobre questões de honestidade e buscou defesa. "Faça o certo, o errado todo mundo faz", afirmou o artista durante a 4ª edição do Plus Festival. Durante a apresentação, ele cantou os seus principais hits, entre eles a canção “Ficha Limpa”.

Lima foi um dos alvos da Operação "Integration", que apura suposto esquema de lavagem de dinheiro envolvendo apostas online. A ordem de prisão foi decretada dia 23 de setembro e revogada no dia seguinte, beneficiando o artista.