O POVO News: Justiça revoga prisão de Gusttavo Lima e manda soltar Deolane

O programa O POVO New s realiza mais uma edição na noite desta terça-feira, 24. Com apresentação da jornalista Rachel Gomes , o episódio abordará a decisão do desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), de revogar a prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima e mandar soltar a influenciadora Deolane Bezerra.

As prisões foram com base na investigação que levou à Operação Integration, que apura crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. O desembargador revogou também a medida que suspendia a apreensão do passaporte e o certificado de registro de arma de fogo do cantor sertanejo.

A edição do programa também irá analisar a nova pesquisa Quaest para a prefeitura de São Paulo. O cenário mostra um empate triplo entre Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (Psol) e Pablo Marçal (PRTB).

O programa contará com as informações e análises de especialistas e jornalistas da casa. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o colunista Plínio Bortolotti.