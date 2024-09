Além de Deolane e Gusttavo Lima, quem é quem na Operação Integration

O caso apresenta 22 investigados no inquérito policial por suposto envolvimento em esquema de casas de aposta online; saiba quem são

A suspeita de um esquema de lavagem de dinheiro por meio de jogos de aposta online foi a motivação para deflagrar, no início de setembro, a Operação Integration. O caso ganhou notoriedade por envolver celebridades, como Deolane Bezerra e Gusttavo Lima.

A ação da Polícia Civil em Pernambuco culminou na prisão de Deolane e a mãe em 4 de setembro, além do bloqueio de determinadas quantias ligadas à influenciadora. Após ter o Habeas Corpus concedido, ambas deixaram o presídio nesta terça-feira, 25.

No mesmo dia, o pedido de prisão preventiva do cantor Gusttavo Lima também foi revogado em decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).