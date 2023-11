Pessoas desaparecidas: saiba o que fazer e quais órgãos acionar no Ceará

12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) encontrou 677 pessoas entre janeiro e setembro deste ano Crédito: MAURI MELO/O POVO

Entre os meses de janeiro e setembro deste ano, as Forças de Segurança do Ceará localizaram 1.043 pessoas desaparecidas no Estado. Em 2022, no mesmo período analisado, esse número chegou a 823. Os dados foram divulgados pela Secretária da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e extraídos pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). Leia mais Ministério firma parceria com Meta para buscar crianças desaparecidas Sobre o assunto Ministério firma parceria com Meta para buscar crianças desaparecidas Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em Fortaleza, a 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), localizada no Bairro de Fátima, encontrou 677 pessoas, correspondendo a 87,9% dos casos investigados pela Delegacia.

O delegado Luís Rodrigues, titular da 12ª DHPP, explica que há vários tipos de circunstâncias de desaparecimentos, como conflitos familiares, vícios, problemas amorosos, ameaças e violência urbana. Além desses, há casos de desaparecimentos que envolvem grupos considerados vulneráveis, como pessoas idosas — principalmente com doenças como Alzheimer — e crianças. Segundo o delegado, esses casos exigem uma atuação prioritária, rápida e cuidadosa dos agentes. Segundo o especialista, os principais casos atendidos pela 12ª DHPP envolvem idosos, pessoas dependentes de drogas e com depressão. Nesse último caso, o titular da DHPP também aponta que essas ocorrências apresentam um alto nível de vulnerabilidade. Ele destaca que alguns investigadores da delegacia passam por um treinamento voltado para essa abordagem. “Embora, [12ª DHPP] seja uma delegacia investigativa, os servidores daqui têm que ter uma percepção empática e protocolar diferenciada, porque, [esses casos] exigem uma escuta mais empática”, diz. Como notificar um desaparecimento A população conta com alguns canais para a realização das denúncias de desaparecimentos no Ceará. Há dois canais imediatos para as notificações: a realização de Boletim de Ocorrência (B.O) e o serviço via chamada de Emergência para os números 190, 192 e 193.

A partir do Boletim de Ocorrência, é possível oferecer mais detalhes sobre o desaparecimento de uma vítima, incluindo as características físicas e outras informações importantes para a investigação. Segundo o delegado Luís Rodrigues, depois de feito o B.O, a formalização da notificação é importante para que o desaparecimento fique registrado no sistema. “O Boletim de Ocorrência é um espaço em que você vai dar mais detalhes e aquela pessoa vai entrar no sistema policial. Depois de feito o Boletim, em qualquer lugar que essa pessoa for abordada e isso for verificado no sistema, vai constar como pessoa desaparecida e, com essa notificação, vai ter o telefone do familiar para avisar”, explicou. O Boletim pode ser realizado em qualquer delegacia ou pela internet, por meio do site.

Segundo o Ministério Público do Ceará (MPCE), as notificações também podem ser feitas pelos números 190, 192 e 193 ou pelo aplicativo 190. Ao acessar o sistema, a ocorrência é enviada, simultaneamente, a todos os sistemas integrados de atendimento de ocorrências: órgãos vinculados à SSPDS, como a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, e integrados, como o Samu e a Guarda Municipal. Ao realizar o procedimento, o MPCE também indica a importância de registrar o máximo de informações possíveis: