Coritiba Crocodiles: quem eram os 3 jogadores mortos no acidente?

Três jogadores do Coritiba Crocodiles morreram na manhã deste sábado, 21, em um acidente de ônibus em Piraí, no estado do Rio de Janeiro. O time estavam a caminho da capital carioca para enfrentar o Flamengo Imperadores pelo Brasileirão de futebol americano.

Uma das vítimas que morreu foi Lucas de Castro Rodrigues, 19 anos de idade. Considerado uma promessa do esporte, ele era natural de Goiânia e jogou pela Seleção Brasileira no mundial sub-20 de 2024, realizado no Canadá. O jovem, além disso, tinha conquistado seu primeiro título da carreira neste ano.