Polícia desmonta quadrilha de roubo de carros; quatro são presos

A Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas prendeu quatro indivíduos envolvidos em roubos de automóveis no Ceará Crédito: Divulgação / Polícia Civil do Ceará

Quatro homens foram presos na quarta-feira, 18, suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em roubos de automóveis. Segundo investigações da Polícia Civil, o grupo criminoso agia tanto em Fortaleza e Região Metropolitana, quanto no interior do Ceará, realizando furtos e roubos de veículos, sejam carros ou motocicletas. A ação policial foi coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC) e os suspeitos foram capturados na entrada da cidade de Maranguape. Os quatro foram autuados em flagrante pelos crimes de receptação, adulteração de sinais identificadores, porte ilegal de munição de uso restrito e associação criminosa.

Os agentes chegaram aos quatro criminosos após o roubo de um carro no bairro Maraponga, no dia 6 de setembro. A partir do registro do Boletim de Ocorrência, a DRFVC entrou no caso e passou a monitorar o trajeto do veículo. Através das câmeras de vídeo-monitoramento, os agentes de segurança perceberam que o carro estava trafegando pela BR-116 com destino ao interior do Ceará. Os agentes foram até o local e encontraram o carro roubado. Agentes chegaram aos suspeitos com ajuda de videomonitoramento; em um dos carros foram encontradas munições de uso restrito Crédito: Divulgação / Polícia Civil do Ceará

Dois homens, de 47 e 33 anos, estavam em um segundo veículo, também roubado. O carro, do modelo Sandero, apresentava adulterações no motor, chassi e vidros, e a placa do veículo havia sido clonada. Os agentes encontraram, ainda, munição de calibre 45mm escondida sob o tapete. Durante a diligência, os policiais identificaram a segunda dupla, que estava em um carro do modelo Mobi, também roubado. Os outros homens, de 32 e 23 anos, estavam com fardamento de uma empresa de telefonia, para disfarçar a ação criminosa. Todo o material apreendido foi apresentado na delegacia junto aos quatro suspeitos que já têm antecedentes criminais. Os processos incluem crime contra a fé pública, furto, direção perigosa e receptação.