Idoso é ferido e quatro cães morrem durante ataque de abelhas

Episódio aconteceu na última sexta-feira, 20, no bairro Maraponga, em Fortaleza. Ataque teria sido provocado pela movimentação de obras

Ao realizarem o atendimento ao homem, os bombeiros verificaram que ele estava consciente e com os sinais vitais em conformidade.

Conforme o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, os quatro cães morreram em decorrência do ataque. Já o idoso, identificado como Francisco de Assis Souza, seria tutor dos cachorros.

Quatro cães morreram e um idoso de 70 anos ficou ferido após um ataque de abelhas ocorrido na tarde da última sexta-feira, 20, no bairro Maraponga, em Fortaleza. O ataque aconteceu nas ruas Bibio Frota e Ungria.

Ao chegarem ao local, os bombeiros utilizaram jatos de água e fogo controlado para afugentar as abelhas. No entanto, a colmeia citada pelos moradores não foi encontrada.

Segundo os moradores da região, o ataque teria sido provocado pela movimentação de obras realizadas nas proximidades por uma construtora e pela abertura de uma via, que alterou uma zona de vegetação onde havia uma colmeia.

Após receber o atendimento inicial, ele foi orientado a buscar uma unidade hospitalar. No entanto, ele optou por assinar um termo de responsabilidade e não procurou uma unidade de saúde.

Ataque de abelhas: como prevenir e o que fazer?

De acordo com os bombeiros, o verão é a estação do ano onde há uma maior probabilidade de colmeias mais populosas, o que aumenta a possibilidade de ataques.

Além disso, as abelhas podem instalar as colmeias em locais como sofás e forros. Outros locais onde as abelhas costumam construir suas colmeias são árvores e beiradas de casas.



Em caso de identificação da presença de abelhas, os bombeiros aconselham não as perturbar, aguardando o seu afastamento natural.