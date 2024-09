Coritiba Crocodiles confirma três mortos em acidente com ônibus que transportava atletas

O ônibus com os atletas saiu de Curitiba rumo ao Rio de Janeiro, onde jogaria contra o Flamengo Imperadores pela terceira rodada do Brasileirão de Futebol Americano neste sábado, 21, às 14 horas

O ônibus que transportava os atletas do Coritiba Crocodiles, time brasileiro de futebol americano, sofreu um acidente na manhã deste sábado, 21, quando estava a caminho do Rio de Janeiro. O veículo que transportava 45 pessoas – sendo 43 passageiros – tombou na descida da Serra de Araras, em Piraí-RJ, e causou a morte de três atletas e deixou outras 11 pessoas feridas.

Equipes médicas do SAMU, Corpo de Bombeiros e CCR RioSP foram acionadas para o atendimento às vítimas. As vítimas do acidente foram levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, e ao Hospital São João Batista, de Volta Redonda.

O ônibus com os atletas saiu de Curitiba rumo ao Rio de Janeiro, onde jogaria contra o Flamengo Imperadores pela terceira rodada do Brasileirão de Futebol Americano neste sábado, 21, às 14 horas, no Sport Clube Anchieta. A partida foi cancelada.

As causas do tombamento serão investigadas por um perito especialista em ocorrências do mesmo tipo.

Nota oficial divulgada pelo Coritiba Crocodiles:

Nota de pesar

É com profunda tristeza e consternação que confirmamos a notícia do trágico acidente envolvendo o ônibus que transportava nossa equipe, o Coritiba Crocodiles, na manhã deste sábado (21/09), a caminho do Rio de Janeiro. O acidente ocorreu por volta das 10h, na descida da Serra das Araras, em Piraí (RJ), na altura do km 225. No ônibus, que transportava 43 passageiros, foram confirmadas três mortes.