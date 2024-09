Proibição de celular em sala de aula deve valer para todas as séries do ensino básico, diz Camilo

O Ministério da Educação (MEC) prepara um Projeto de Lei (PL) que proíbe o uso de celular em sala de aula. Segundo o ministro Camilo Santana, veto deve valer para todas as séries do ensino básico e há possibilidade de que a utilização do aparelho seja proibida não apenas na classe, como na escola inteira.

Ministro falou sobre a iniciativa ao O POVO nesta sexta-feira, 20, durante evento realizado no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Na ocasião, o cearense anunciou a construção de novas escolas de tempo integral no Ceará, por meio do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A medida que proíbe o uso do celular dentro das salas havia sido confirmada pela assessoria do MEC nessa quinta-feira, 19. Uma equipe técnica já formula a proposta, que deve ser divulgada em breve.