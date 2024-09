Sobrinha de Kamila Simioni é baleada no RJ e passa bem após cirurgia

Kamila Simioni foi participante da A Fazenda 15, em 2023 Crédito: Reproduçã/ Instagram

Uma menina de 14 anos foi baleada por engano no Complexo da Maré, comunidade situada no Rio de Janeiro (RJ). Ela é sobrinha da influenciadora Kamila Simioni, que participou do reality show A Fazenda em 2023. O caso aconteceu na manhã da última quarta-feira, 18. A jovem, Valentina Betti Simioni, de 14 anos, é natural de Minas Gerais e estava na cidade carioca com o intuito de tirar o visto de turismo no Consulado dos EUA, localizado no centro da cidade. Polícia cumpre mandados de prisão contra grupo que lesava idosos; CONFIRA



Após um erro no GPS, o caminho levou-os para a entrada do Morro do Timbau. “O dia estava feliz, saímos de lá (consulado) por volta das 9h e íamos para a praia. Não sei o motivo, mas o GPS recalculou a rota, nos enviando para dentro daquela comunidade. E aí, às vezes, você está distraído e, quando percebe, já está lá dentro”, descreveu Michel, pai de Valentina e irmão de Simioni. Segundo ele, ouviu um total de seis disparos enquanto tentava fugir dos criminosos. Jovem se recupera e passa bem após o ocorrido Após os disparos, um deles atingiu Valentina, que foi prontamente levada ao Hospital Getúlio Vargas, na região da Penha, e passou por uma cirurgia. A jovem deixou o CTI nesta quinta-feira, 19.

A direção do hospital informou ao g1 que o quadro dela era estável pela manhã. Ela ainda gravou um vídeo no leito do hospital, agradecendo o apoio por sua recuperação. “Oi, gente. Quero agradecer a todos que estão orando por mim e torcendo. Eu vou sair dessa, já estou muito melhor. Em breve, estarei de volta. Beijo”, disse Valentina. Kamila Simioni relata sufoco Kamila Simioni, que prontamente foi ao Rio de Janeiro, relatou em suas redes sociais o sufoco em relação ao caso de sua sobrinha. Ela disse que "jamais imaginou enfrentar uma situação como essa e ainda está tentando assimilar o que aconteceu", mas agradeceu o carinho dos seguidores.