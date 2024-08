Bruna e Susane Paula Muratori, respectivamente mãe e filha, que "moram" em um McDonald's no bairro Leblon, no Rio de Janeiro (RJ), foram levadas à delegacia na noite dessa sexta-feira, 30, após terem sido acusadas de racismo por um grupo de adolescentes que estava na lanchonete. As informações são do portal G1.

Segundo o site de notícias, as adolescentes haviam passado a tarde na praia, e pararam no local para comer antes de voltar para casa. Após pegarem os pedidos, elas subiram ao segundo andar da lanchonete, onde ficam as mesas. Bruna e Susane estavam nesta parte do estabelecimento.

As mulheres teriam se incomodado com as conversas em voz alta do grupo e começado a filmar as jovens. As ofensas teriam começado quando as adolescentes tiraram fotos de Bruna e Susane e foram questionar por estarem sendo gravadas.