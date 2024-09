VEJA: Suspeitos atiram contra motorista de carro blindado no RJ

Dupla estaria tentando assaltar o condutor, quando perceberam que o veículo era blindado e decidiram atirar na janela do automóvel; bala parou no vidro e motorista não foi atingido

Dois homens atiraram contra o motorista de um carro blindado durante a tarde da última terça-feira, 18, no Cachambi, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro. O disparo teria sido efetuado durante uma tentativa de assalto frustrada e não atingiu o condutor.

Imagens que circulam pelas redes sociais mostram o momento em que a dupla aborda o condutor do veículo e ao perceber que o carro era blindado, dispara na direção do motorista. A bala atinge a janela do carro, mas não ultrapassa o vidro, que fica trincado.