Homem em situação de rua é morto a pauladas em praça no RJ

Um homem de 43 anos que vivia em situação de rua foi assassinado a pauladas na Praça Mauá, no Rio de Janeiro, por um segurança que atua no local. Momento, que ocorreu nessa sexta-feira, 23, foi capturado por câmeras de vigilância instaladas na área onde o crime aconteceu. Informações são do portal O GLOBO.

Luiz teria voltado e atirado uma pedra contra o segurança, que devolveu com golpes proferidos com um pedaço de madeira. A vítima saiu correndo em direção ao Museu de Arte do Rio (MAR), mas foi alcançado pelo segurança, que lhe golpeou com o pedaço de madeira e com chutes até a morte.

O local onde o corpo foi deixado foi isolado por policiais do 5º Batalhão da Polícia Militar do Rio. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML). Ele deixou uma família com um filho e uma filha, ambos adolescentes.