Dupla é presa com materiais de construção avaliado em R$ 118 mil em Fortaleza

Dois homens de 25 e 35 anos foram presos em flagrante por crime de estelionato mediante fraude eletrônica. Com eles a Polícia Civil do Estado (PCCE) encontrou material de construção avaliado em R$ 118 mil. As capturas foram realizadas nesta sexta-feira, 23, no bairro Centro, em Fortaleza.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as buscas iniciaram após o 1º Distrito Policial (DP) tomar conhecimento de que os materiais de construções estavam sendo comprados de forma fraudulenta pela internet. Com as investigações, os policiais civis localizaram o material de construção em um galpão.

No momento em que a equipe policial chegou no local , flagraram a dupla recebendo uma carga de produtos. O homem de 25 anos, já possuía passagem por estelionato, já o de 35 anos, é natural de Pernambuco, a dupla foi presa em flagrante.