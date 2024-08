Bombeiros são chamados para combater incêndio no entorno do Liceu da Messejana

Um incêndio foi registrado no entorno do ginásio poliesportivo do Liceu do bairro Messejana em Fortaleza, na noite desta sexta-feira, 23. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), o fogo consumiu apenas vegetação ao lado da escola.

O registro foi feito por moradores no local que divulgaram as imagens na internet onde é possível ver intensas chamas no entorno da escola. De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, apesar da intensidade do fogo, ele não atingiu a escola e nem o ginásio poliesportivo.

Ainda de acordo com a assessoria, a corporação foi acionada e se dirigiu ao local, conseguindo debelar o fogo sem danos a estrutura da instituição de ensino. Populares também confirmaram pelas redes sociais que se tratava de fogo em vegetação e não no colégio, que é tradicional do bairro Messejana.