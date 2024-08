Incêndio atinge terreno baldio na Praia de Iracema, em Fortaleza

Um incêndio atingiu um terreno baldio no bairro Praia de Iracema na manhã deste sábado, 24. As chamas atingiram a vegetação e o lixo que estava no local. Os bombeiros foram chamados por volta das 11h20min e controlaram o fogo pouco mais de uma hora depois. Não houve vítimas e as chamas não atingiram nenhum imóvel, mas a coluna de fumaça chamou a atenção de quem mora ou passava nas proximidades.

O terreno fica localizado na rua Padre Justino. A informação foi confirmada pelo capitão Romário Fernandes, da assessoria de imprensa da corporação: “Um incêndio se espalhou pelo terreno baldio, possivelmente porque alguém pôs fogo lá”, explicou. Havia muito lixo no local.

A equipe dos Bombeiros utilizou um caminhão-tanque e cerca de 10 mil litros para apagar o incêndio. A operação foi concluída às 12h40min.