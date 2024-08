Dois homens são presos e carga de material de construção, avaliada em R$ 118 mil, é recuperada

Os homens foram flagrados quando recebiam a carga no depósito identificado. O suspeito de 25 anos já possui passagem por crime de estelionato. O de 35 anos é natural de Pernambuco. Além do estelionato, eles também foram autuados por associação criminosa.

Também foram apreendidos um automóvel (Range Rover) e uma motocicleta. Os suspeitos. A investigação continua para tentar prender um terceiro homem, que já teria sido identificado, envolvido na ação criminosa.

A operação teve participação de agentes das distritais do Bairro Ellery (1º DP), Antônio Bezerra (10º DP) e do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC). O flagrante foi feito no 1º DP.

Denúncias podem ser feitas por WhatsApp, fone 181 ou site



A população pode contribuir com as investigações repassando informações. Podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o número (85) 3101-0181 (WhatsApp), com denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.