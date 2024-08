'Temos dificuldades para respirar', lamentam afetados por fumaça em Rondônia

Visão aérea de área da Floresta Amazônica desmatada por fogo ilegal no município de Labrea, estado do Amazonas, tirada em 20 de agosto de 2024. Moradores de Porto Velho mal têm visto a luz do sol há dias, enquanto uma espessa nuvem de fumaça proveniente dos incêndios florestais envolve a cidade Crédito: EVARISTO SA / AFP

"Temos dificuldades para respirar", reclama Tayane Moraes, moradora de Porto Velho. A capital de Rondônia está imersa há dias em uma nuvem de fumaça devido às queimadas recordes que atingem a Amazônia. "Essa fumaça está acabando com o nosso nariz", diz à AFP essa pedagoga de 30 anos que, para suportar a situação, conta que bebe muita água e usa um umidificador em casa. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Porto Velho, com 460.000 habitantes, registrou nessa terça-feira, 20, a pior qualidade do ar entre todas as grandes cidades brasileiras, segundo os dados do organismo de monitoramento independente IQAir.

Leia mais Ultrapassamos os limites planetários Sobre o assunto Ultrapassamos os limites planetários O índice de partículas finas (PM2,5) marcava 56,5 microgramas por metro cúbico, 11 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Em 14 de agosto, esse índice atingiu um pico de 246,4 microgramas por metro cúbico, o nível "perigoso", o máximo definido pela IQAir, com sede na Suíça.

Site monitora qualidade do ar pelo mundo; VEJA as cidades mais poluídas A fumaça dos incêndios florestais tingiu o céu de Porto Velho de cinza escuro e a cidade está envolta em uma espessa névoa. Em alguns momentos fica difícil distinguir a distância de edifícios que, em condições normais, são perfeitamente visíveis, constatou uma equipe da AFP.

O homem garante que Porto Velho vive neste ano seu "pior tempo de fumaça", o que ele atribui aos incêndios "nas áreas rurais", onde pecuaristas fazem queimadas para limpar as pastagens. O governo do estado de Rondônia lançou uma campanha para conscientizar a população e incentivá-la a denunciar as queimadas ilegais. Visão aérea de área da Floresta Amazônica desmatada por fogo ilegal no município de Labrea, estado do Amazonas, tirada em 20 de agosto de 2024. Moradores de Porto Velho mal têm visto a luz do sol há dias, enquanto uma espessa nuvem de fumaça proveniente dos incêndios florestais envolve a cidade Crédito: EVARISTO SA / AFP

Seca e incêndios De acordo com dados de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Rondônia registrou no mês passado seu pior julho em relação aos incêndios florestais em 19 anos, com 1.618 focos identificados. E a situação continua piorando, com 2.114 focos já registrados de 1° a 19 de agosto. Imagens aéreas captadas pela AFP mostram grandes extensões da floresta amazônica completamente queimadas no território do município de Cujubim, a leste de Porto Velho.