Veja cuidados importantes para evitar crises de asma

Apesar de não ter cura, é possível ter qualidade de vida adotando medidas preventivas, e fazendo o tratamento prescrito por especialistas, segundo o coordenador do departamento de alergia da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), Olavo Mion. O primeiro cuidado é com a saúde nasal.

Em 21 de junho é celebrado o Dia Nacional de Controle da Asma, uma condição crônica que afeta as vias respiratórias, causando falta de ar, chiado nos pulmões, tosse e sensação de aperto no peito. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença afeta mais de 339 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, são cerca de 20 milhões.

Evitando as crises de asma

Uma das formas de reduzir crises é evitar contrair as viroses respiratórias, entre elas, a gripe e os resfriados comuns, bem como ter um bom controle da rinite alérgica, um problema que está presente de 60% a 78% dos pacientes asmáticos. A rinossinusite, que popularmente é conhecida como sinusite e causa inflamação nos seios da face, também é frequentemente associada à asma.

“Para quem não tem o diagnóstico de asma, mas sofre com espirros frequentes, olhos vermelhos, coriza, coceira no nariz e congestão nasal, que são sintomas comuns da rinite, por exemplo, deve procurar tratamento com otorrinolaringologista para evitar as chances de uma piora da asma. Para os asmáticos, o ideal é evitar o contato com os agentes que desencadeiam essa alergia. Isso reduzirá as chances de ter uma crise”, esclarece o especialista da ABORL-CCF.