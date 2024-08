Gabarito oficial do CNU é divulgado nesta terça, 20; veja o cronograma

As notas finais, com as questões dissertativas e a redação, saem em 8 de outubro

O gabarito oficial do Concurso Nacional Unificado (CNU) será divulgado a partir das 10 horas desta terça-feira, 20. Na mesma data, começa a valer o prazo para recurso contra questões das provas objetivas. O exame foi aplicado pela primeira vez neste domingo, 18, e ofereceu 6.640 vagas em 21 órgãos federais.



Para consultar o gabarito, basta o candidato acessar o site do concurso, fazer o login e clicar em ‘Área do Candidato’. As notas finais, com as questões dissertativas e a redação, saem em 8 de outubro. Já os resultados finais devem sair em 21 de novembro.

A primeira edição do CNU contou com 2,1 milhão de inscritos, mas teve uma participação de 970 mil participantes. A taxa de abstenção ficou em 54,12%. O estado do Ceará no topo da lista.