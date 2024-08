Lula relembra momentos com Silvio Santos: "Ele teve medo de ser preso"

Comunicador Silvio Santos morreu no último sábado Crédito: ROBSON FERNANDJES

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, revelou neste domingo, 18, que o apresentador Silvio Santos, que morreu no sábado, 17, o procurou com "medo de ser preso" após o caso do Banco PanAmericano. Enquanto comentava sobre passagens que teve com Silvio Santos, o presidente revelou que em uma delas, o apresentador teve medo de ser preso com o rombo do Banco PanAmericano. O caso aconteceu em 2010, quando Lula estava no fim do segundo mandato. "Quando teve aquele golpe do Banco PanAmericano, o Silvio me procurou muito preocupado, eu era presidente da República. Ele estava com medo de ser preso, eu falei assim 'Não há porque te prenderem'. O Banco Central vai ajudar a cuidar disso e vamos ver como é que a gente resolve o problema. E o problema foi resolvido", relata Lula em coletiva de imprensa.

Segundo informações do R7, para evitar a insolvência do banco, Silvio Santos recorreu a um empréstimo do FGC (Fundo Garantidor de Crédito), usando seu patrimônio como garantia. No ano seguinte, em 2011, o Grupo Silvio Santos vendeu sua fatia no PanAmericano para o BTG Pactual, que dez anos mais tarde compraria a fatia da Caixa e ficaria com 100% do renomado Banco Pan.