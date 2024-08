Jovem que viralizou como fã de Raça Negra homenageia Silvio Santos

Aos 27 anos, o jovem Luis Sales é cantor e já subiu aos palcos com o Raça Negra; ele ficou conhecido pela participação no quadro "Topa Tudo por Dinheiro"

Luis Sales, hoje com 27 anos, protagonizou um dos momentos mais engraçados e marcantes da trajetória do programa “Topa Tudo Por Dinheiro”, apresentado por Silvio Santos. Aos quatro anos, no ano 2000, o menino participou da dinâmica e acabou conhecendo a banda.

Após a morte de Silvio Santos neste sábado, 17, o jovem falou ao vivo no SBT sobre a experiência.