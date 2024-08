Avião cai na zona rural do MT e deixa cinco mortos, incluindo piloto

O avião caiu em uma fazenda no município de Apiacás e explodiu no momento da queda. Cinco pessoas morreram. Uma delas é o empresário Arni Alberto Spiering

A aeronave explodiu no momento da queda, conforme informações da Polícia Civil. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção a Acidentes Aeronáuticos (Seripa), da Força Aérea Brasileira, foi acionado para investigar o acidente.

O bimotor cabia sete pessoas, incluindo tripulantes e passageiros, e a situação do veículo era regular, segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro (RAB), também consultado pelo G1 Mato Grosso.

Arni estava registrado como proprietário do avião. Ele possui uma empresa de sementes no Mato Grosso e já foi presidente do União Rondonópolis, time atualmente na Série D do Campeonato Brasileiro.