Voo 2283: Vítima disse ter ‘medo’ em mensagem antes do acidente

Em mensagem de texto compartilhada no grupo da família, uma das vítimas do acidente aéreo em Vinhedo (SP), Rosana Santos, 23, revelou ter “medo desse voo” e reclamou que, além de um “avião velho”, uma das poltronas estava quebrada.

O desabafo foi enviado na sexta-feira, 9, logo após entrar na aeronave, antes que ela decolasse. “Vamos chegar com chuva. (...) Juro. Caos”, descreveu Rosana. O voo saiu de Cascavel, no Paraná, com destino à Guarulhos, mas caiu antes que concluísse sua rota.

Para o Jornal Nacional, a mãe da vítima, Rosemeire dos Santos, disse ter tentado acalmar a filha, sugerindo que a jovem lesse um salmo. Mesmo assim, a matriarca destacou um pressentimento ruim sobre a situação.