O POVO News: FAB prevê primeiro relatório sobre queda de avião em um mês

Confira entrevistas exclusivas e as principais notícias desta segunda-feira, 12 Crédito: O POVO

O programa O POVO News 2ª edição realiza nesta segunda-feira, 12, mais uma edição no Youtube, O POVO+, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Marcos Tardin e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia, entre elas, a projeção de que o primeiro relatório sobre a queda de um avião bimotor que deixou mais de 60 mortos seja liberado em 30 dias.

A estimativa é da Força Aérea Brasileira (FAB), por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), que informou que foi finalizada nesta segunda-feira a a primeira etapa das investigações. A intenção é de divulgar, no prazo estimado de 30 dias, o relatório preliminar do acidente aeronáutico.

Ainda nesta segunda, três aeroportos foram impactados por problemas envolvendo aeronaves. A pista do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), foi fechada para pousos e decolagens após um Boeing 737 realizar um pouso de emergência e estourar o pneu. O aeroporto de Congonhas, também em São Paulo, registrou cancelamentos de voos após um problema com um avião fechar o Aeroporto Internacional de Florianópolis. É destaque da edição a entrevista com o ex-presidente do Banco Central do Brasil, Armínio Fraga. Ele dá sua avaliação sobre a gestão de Fernando Haddad (PT) à frente do Ministério da Fazenda. Na política nacional, o programa analisa a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de que, se o Tribunal de Contas da União (TCU) determinar que ele poderá ficar com as joias recebidas pelo regime saudita, ele doará um dos conjuntos à Santa Casa de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele foi atendido no hospital quando sofreu uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.

É tema ainda a morte do ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento, Delfim Netto, morreu na madrugada desta segunda-feira, 12, aos 96 anos. Nascido em 1928, Delfim Netto esteve à frente do Ministério da Fazenda, durante a Ditadura Militar brasileira. Presidiu a pasta entre 1967 e 1974, durante os governos de Costa e Silva e Emílio Garrastazu Médici.

Serviço O POVO News Quando: Segunda a sexta-feira, às 8 horas (1ª edição) e às 18 horas (2ª edição)