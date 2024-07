Cavalo Caramelo resgatado no RS recupera e já engordou 40 kg

O cavalo Caramelo, que se tornou símbolo de resistência durante as enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio, está bem e já ganhou 40 kg desde que foi resgatado do telhado de uma casa, em Canoas.

Desde 9 de maio o animal está sob os cuidados de médicos veterinários da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra). Na sexta-feira, 19, a instituição divulgou que o cavalo foi vacinado e fez exames de rotina, como coleta de sangue.

Apesar de algumas pessoas afirmarem ser os proprietários do animal, o tutor ainda não foi identificado. A comoção foi tanta após o resgate que celebridades como Giovanna Ewbank chegaram a comentar o interesse em adotar o Caramelo, mas ele segue sob cuidados da Ulbra.